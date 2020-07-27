Москва, , 17:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский оказался заложником собственной нерешительности на первом этапе своего правления. Об этом 27 июля заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков на телеканале «Россия 24».

«В решениях Зеленского, несмотря на все его устремления достичь мира на Донбассе, очень много неопределённостей. Он ходит по минному полю. Один неосторожный шаг, и все его обещания, все его заверения могут потерпеть фиаско», — заявил Леонков.

«Всё, что он делает сейчас, и тот кредит доверия, который он растерял, делается только с одной целью — поддержать как-то легитимность своей власти и всё-таки опять вернуть в свой стан своих сторонников, которые когда-то голосовали за него», — отметил он.

С ночи 27 июля в Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы. Согласно решению сторон, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.