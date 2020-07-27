Бразилиа, 27 июля 2020, 17:53 — REGNUM О возвращении бразильского президента Жаира Болсонару к нормальному режиму работы сообщил 27 июля портал G1.
К своим обязанностям глава государства приступил утром сегодня, 27 июля. Он проведёт в этот день ряд рабочих встреч.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 июля стало известно, что заразившийся ранее коронавирусной инфекцией Болсонару здоров — такой вывод был сделан по результатам третьего тестирования.
Сегодня, 27 июля, отрицательным оказался и четвёртый тест на COVID-19. Заболел политик 7 июля.
Читайте ранее в этом сюжете: Тест президента Бразилии на SARS-CoV-2 показал отрицательный результат
Читайте развитие сюжета: На президента Бразилии подали суд из-за плохой борьбы с COVID-19