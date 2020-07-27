Хабаровск, , 17:51 — REGNUM Сопредседатель «Партии роста», музыкант Сергей Шнуров снимает документальный фильм о ситуации в Хабаровске. Об этом сегодня, 27 июля, сообщила пресс-служба партии.

Сергей Шнуров Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сопредседатель «Партии роста» Сергей Шнуров снимает в Хабаровске документальный фильм о массовых протестах населения», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Хабаровске начались после того, как губернатор этого региона Сергей Фургал был арестован по обвинению в причастности к организованной преступной группировке и заказных убийствах бизнесменов в 2000-х годах.

Сторонники Фургала стали выходить на улицы, в основном в выходные дни, и требовать открытого суда над бывшим губернатором или вообще его освобождения. 11 июля на несанкционированную акцию в поддержку Фургала в Хабаровске вышли порядка 12 тысяч человек. 18 июля протестующих было около 10 тысяч. 25 июля — около 6,5 тысячи. В будние дни к зданию правительства края приходили от 100 до 300 человек.