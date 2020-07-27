Москва, , 17:47 — REGNUM Первый заместитель председателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ председатель Российского союза налогоплательщиков, председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры» Артем Кирьянов обратился к председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной и руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву с просьбой проверить сделки ПАО «Сбербанк» по поглощению других компаний на предмет соответствия антимонопольному законодательству и конфликта интересов при распоряжении средствами государственного банка.

Как отмечает в своем письме Кирьянов, «ПАО «Сбербанк» регулярно участвует в сделках по поглощению других компаний с целью создания единой и всеобъемлющей «экосистемы» сервисов. Таким образом ПАО «Сбербанк», используя финансовые ресурсы государства, получает возможность монополизировать сферу оказания услуг физическим и юридическим лицам». Член Общественной палаты напоминает, что за последние несколько лет ПАО «Сбербанк» уже провёл порядка 40 поглощений компаний, не относящихся к профильной деятельности банка, и отмечает, что ряд сделок вызывает у него опасения. Среди них он назвал покупку в 2019 году венчурным фондом Сбербанка SBT Venture Fund II доли более, чем в 30% в ООО «Инстамарт сервис», принадлежащей ранее первому заместителю председателя правления ПАО «Сбербанк» и гражданину США Льву Хасису. По мнению Кирьянова, компания, которая действует под торговой маркой «Сбермаркет» и обеспечивает доставку продуктов из основных гипермаркетов, может негативно влиять на магазины шаговой доступности, которые относятся к приоритетной категории малого и среднего предпринимательства и создают рабочие места.

Другим поглощением, вызвавшим опасения Кирьянова, стало завершение сделки по приобретению наиболее популярного сервиса «Яндекс.Деньги». Это, как считает автор обращения, может привести к монополизации рынка безналичных платежей. Юрист напоминает, что, по данным исследования компании Mediascope, самыми популярными способами безналичной оплаты являются банковские карты, сервис «Сбербанк Онлайн», которым хотя бы раз в год пользуются 83,2% россиян, и «Яндекс.Деньги», которыми хотя бы раз пользовались 52,8% россиян. Интернет-банками прочих ведущих кредитных организаций («ВТБ», «Альфа-банк», «Тинькофф») вместе взятых пользовались лишь 25% респондентов. «Фактическую монополизацию банковского сектора наглядно демонстрируют финансовые показатели, — отмечает он, — согласно отчёту ЦБ, прибыль всех банков в России по итогам I полугодия составила 70 млрд рублей. При этом чистая прибыль «Сбербанка» по РСБУ за тот же период 62,3 млрд рублей или 89% от прибыли всех банков».

Автор обращения привлек внимание Игоря Артемьева и Эльвиры Набиуллиной к поглощению сервиса по заказу такси «Ситимобил» и сервиса по доставке еды Delivery Club совместным предприятием Сбербанка и Mail.ru. «Сбербанк, — отмаечает Кирьянов, — фактически используя средства государства (дивиденды от 50% доли владения), инвестирует в заведомо убыточные проекты: несмотря на рост объёма перевозок и рост выручки до 2,9 млрд рублей, «Ситимобил» в 2019 году увеличил чистый убыток до 5,9 млрд рублей. Руководство же Delivery Club оперирует в публичном пространстве лишь малоинформативным показателем выручки, создавая обманчивое впечатление успешности при том, что чистый убыток в 2019 году по данным системы СБИС составил 5,36 млрд рублей. Компания с 2014 года стабильно увеличивает убытки». «Такие сделки, — уверен он, — наносят ущерб федеральному бюджету и бюджету г. Москвы».

«В связи с тем, — резюмирует свое обращение Артем Кирьянов, — что банк, безусловный контрольный пакет акций которого принадлежит государству, приобретает в большом количестве непрофильные и зачастую убыточные активы (опыт прошедших санацию банка «Открытие», «Промсвязьбанка» и «Бинбанка» показывает ошибочность такой стратегии), прошу проверить указанные и иные сделки по поглощению на предмет соответствия антимонопольному законодательству и конфликта интересов при распоряжении средствами государственного банка».