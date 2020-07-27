Тегеран, , 17:40 — REGNUM Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии госпитализирован с коронавирусной инфекцией, 27 июля сообщает агентство Tasnim.

На данный момент в Иране подтверждено 293 606 случаев COVID-19 и 15 912 смертей от заболевания. 255 144 заболевших с начала эпидемии уже выздоровели.

На прошлой неделе в Иране был зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19 в городе Мешхед, где за месяц число подтвержденных случаев заболевания выросло на 300%.

Читайте также: Белый дом не видит риска заражения Трампа коронавирусом от О'Брайена