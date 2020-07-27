Москва, , 17:37 — REGNUM ДОКУМЕНТ

20 июля 2020 года Российское Общество дружбы и сотрудничества с Арменией, выступило с обращением к Президенту Российской Федерации В.В. Путину, Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину, Мэру города Москвы С.С. Собянину, правоохранительным органам г. Воронежа и общественным организациям азербайджанцев в России, в котором выразило глубокую озабоченность отсутствием со стороны соответствующих государственных и городских структур должной реакции на факты запрета на торговлю армянскими товарами на московском оптово-розничном продовольственном центре «Фуд Сити» 17 июля 2020 года, а также на демонстративный проезд 19 июля с.г. автоколонны азербайджанцев по г. Воронежу, которые проявляя националистические и антиармянские настроения, парализовали движение и нарушали общественный порядок в центре миллионного города.

От имени нашей многонациональной общественности мы заявили о необходимости дать справедливую и бескомпромиссную оценку этим беспрецедентным фактам открытого разжигания межнациональной розни, посягательства на законодательство и безопасность России.

Прошло 7 дней. На наше обращение только из Воронежа пришла информация о принятых мерах. По решению суда к административной ответственности по части 1 статьи 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» привлечены семь участников акции. Одному из них назначено наказание в виде двух суток административного ареста, остальным — штрафы в размере 10 тыс. рублей. Также в отношении восьми водителей составлено десять административных протоколов в связи с нарушением ими правил дорожного движения, наложены штрафы в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

В Москве же обеспокоенность многонациональной общественности своевременно не была услышана, как и заявления Посольства Армении в России , а также многих видных общественных деятелей, таких как лидера ЛДПР депутата Госдумы Владимира Жириновского («Здесь не тайга, не степь и не горы навязывать какие-то свои дикие варварские меры: ты будешь торговать, ты не будешь, ты другой национальности, — это недопустимо». Виталия Третьякова («Здесь вам не Сумгаит»), Михаила Демурина (Нарушители национального согласия в России должны нести строгое наказание).

Более того, 20 июля с.г. с высоких инстанций прозвучала фактически оправдательная оценка этим анти-законным действиям. Дмитрий Песков, в частности, заявил: «Эскалация на армяно-азербайджанской границе не может оставлять армян и азербайджанцев безучастными, и, конечно, эмоционально они свою реакцию проявляют».

В результате «эмоциональный фон» перерос в факты массовых беспорядков: охоту азербайджанцев на граждан Российской Федерации армянской национальности, избиения, погромы, а затем — ответную реакцию армян. Более того, вместо принятия решительных и действенных мер, прежде всего, к владельцам торгового центра «Фуд Сити» и гипермаркетов «Твой дом» — авторов первых провокационных действий, запретивших торговлю армянской продовольственной продукцией, эти вопросы были перенесены в плоскость международной дипломатии. Владелец торгового центра «Фуд Сити», председатель Совета директоров ООО «Киевская площадь» Год Нисанов был удостоен беседы на высоком уровне российского МИДа.

Нас не может не удивлять тот факт, как выглядит на этом тревожном фоне позиция руководства Москвы. Такое впечатление, что происходящее на ее территории не касалась обеспечения жизни и безопасности москвичей. Так, со всей очевидностью, беспринципной оказалась оценка событий 17 июля с.г., в первый день запретов торговли армянскими абрикосами на Фуд Сити, озвученная главой департамента торговли и услуг столицы Алексем Немерюком: «У армянских экспортеров товаров нет проблем с реализацией продуктов на рынке «Фуд Сити» в Москве. Абрикосы все распродали».

Удивительно, но почему-то молчит все эти дни на этот счет наш многоуважаемый градоначальник С.С. Собянин. Молчат также и Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по делам национальностей и другие ответственные госструктуры.

Мы предлагали и продолжаем настаивать, чтобы правительство Москвы совместно с федеральными органами приостановило и, если необходимо, перепрофилировало деятельность Фуд Сити, а его продовольственные товаропотоки перераспределить на другие оптовые рынки столицы, в том числе на рынки выходного дня. Впредь не создавать в столице и стране мононациональные торговые. Строительные и другие конгломераты, состоящие из владельцев, руководителей и сотрудников одной национальности, способные, как видим, разрушить ее продовольственную, межнациональную и общественную безопасность.

Складывается впечатление, что власти столицы впали в зависимость от «грандиознейших» строительных проектов, реализуемых в Москве компанией «Киевская площадь» и другими московскими предпринимателями азербайджанской национальности, как это было раньше с владельцем печально-известного Черкизона.

Неужели у нас для разрешения проблем межнациональных отношений возможно применение методов Геноцида, в том числе жестоко проявленных 100 лет назад в городе Шуши Нагорного Карабаха, повлекшие гибель тысяч армян и полное разрушение армянской части города, о чем писал в своем знаменитом на весь мир обличительном стихотворении «Фаэтонщик» известнейший русский поэт Осип Мандельштам.

На нашей памяти факты погромов и зверств, проявленных азербайджанцами 30 лет назад в Сумгаите, Кировабаде (ныне г. Гянджа), Нахичевани, Ханларе, Шамхоре, Казахе, Мингечауре, многих других городах и селах Азербайджана с 1988 по 1990гг., а также в Баку в январе 1990 г., приведшие к гибели тысяч армян и немало офицеров Советской Армии, членов их семей. А также резервистов, призванных по приказу Горбачева из Краснодарского и Ставропольского краев и Ростовской области для подавления антинародных и антиармянских сил. О последних фактах мало кто знает, о них тогда от советской и мировой общественности Горбачев преступно скрывал. Допустить подобного в России категорически нельзя.

Мы не переносим эти обвинения на всех граждан России и мигрантов азербайджанской национальности. Но известно, что дыма без огня не бывает. А спички, тоже известно, поджигаются конкретными руками конкретных лиц, а значит есть поджигатели и исполнители. Огонь надо гасить на корню.

Мы просим федеральные и региональные органы власти обеспечить своевременное пресечение любых попыток нарушить межнациональный мир и благополучие всех российских граждан и мигрантских сообществ. Твердо поддерживаем общественное мнение, что в российской в экономике, в том числе торговой сети, общественной, культурной и тем более политической жизни не могут превалировать интересы никакого этноса и тем более — интересы какой-либо другой страны. Нарушители межнационального согласия в России должны нести строгое и заслуженное наказание.

Настоящую публикацию просим рассматривать в качестве официального обращения в федеральные и региональные органы власти Российской Федерации.

По поручению правления МОО «Общество дружбы и сотрудничества с Арменией»:

Виктор Кривопусков, президент Общества, лауреат Литературной премии имени Бориса Полевого, доктор социологических наук,

27 июля 2020 г.

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