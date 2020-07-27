Бейрут, , 17:29 — REGNUM Жительница городка Хиам (Ливан), расположенного в пяти километрах от южной границы с Израилем, рассказала, что слышала два десятка взрывов и была свидетелем того, как большие клубы дыма поднимались возле горы Хермон, передаёт 27 июля Aljazeera.

Представитель миротворческих сил ООН на юге Ливана Андреа Тененти заявил, что его командующий генерал-майор Стефано Дель Кол «связывается с обеими сторонами для оценки ситуации и снижения напряжённости». Он призвал к «максимальной сдержанности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля проиранская ливанская группировка «Хезболла» и армия обороны Израиля обменялись ракетными ударами в районе Хар-Дов. Израиль утверждает, что с его стороны нет потерь.

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