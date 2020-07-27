Иерусалим, 27 июля 2020, 17:20 — REGNUM С территории Ливана в Израиль пыталась проникнуть группа боевиков, которую израильская армия не пропустила. Об этом сообщил 27 июля Джонатан Конрикус, официальный представитель армии обороны Израиля.

«Более часа назад была успешно предотвращена попытка проникновения в Израиль группы вооружённых террористов».
Конрикус

По словам израильского военного, ливанцы отступили, когда израильтяне начали стрелять по ним. Израильская сторона потерь не понесла.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ливане иначе обрисовали ситуацию. По данным ливанских источников, Израиль нанёс удары по населённому пункту Ливана, а «Хезболла» выпустила ракету по израильской военной технике.

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