Иерусалим, , 17:20 — REGNUM С территории Ливана в Израиль пыталась проникнуть группа боевиков, которую израильская армия не пропустила. Об этом сообщил 27 июля Джонатан Конрикус, официальный представитель армии обороны Израиля.

Конрикус «Более часа назад была успешно предотвращена попытка проникновения в Израиль группы вооружённых террористов».

По словам израильского военного, ливанцы отступили, когда израильтяне начали стрелять по ним. Израильская сторона потерь не понесла.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ливане иначе обрисовали ситуацию. По данным ливанских источников, Израиль нанёс удары по населённому пункту Ливана, а «Хезболла» выпустила ракету по израильской военной технике.

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