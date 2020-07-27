Махачкала, , 17:17 — REGNUM Военные учения начались на территории пяти субъектов Северного Кавказа и Закавказья. В них принимают участие свыше пяти тысяч военнослужащих Южного военного округа. Двусторонние батальонные тактические учения проходят в рамках подготовки к предстоящим масштабным учениям «Кавказ-2020», сообщили 27 июля в пресс-службе округа.

На территории Дагестана, Северной Осетии, Чечни и на военных базах в Абхазии и Южной Осетии мотострелковые, танковые и артиллерийские воинские части совершили марш-броски на полигоны для выполнения задач учения.

Им предстоит провести боевые стрельбы из батарей реактивных систем залпового огня «Торнадо» и «Град», самоходных установок «Мста-С» «Гвоздика», «Акация». В учениях задействованы танки и Т-72Б3, Т-90 боевые машины пехоты, а также самолеты и вертолеты.