Бейрут, 27 июля 2020, 17:12 — REGNUM Ракета была выпущена «Хезболлой» по автомобилю ВС Израиля, сообщает 27 июля Reuters.
Инцидент произошёл в районе фермы Шебаа. Об этом агентству сообщил ливанский источник.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, между армией обороны Израиля и «Хезболлой» продолжается вооружённое столкновение на границе.
Ранее проиранская группировка «Хезболла» заявила, что отомстит израильским военным за гибель от израильского авиаудара своего военнослужащего в Сирии.
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