Бейрут, , 17:12 — REGNUM Ракета была выпущена «Хезболлой» по автомобилю ВС Израиля, сообщает 27 июля Reuters.

Перед пуском ракет Amir Farshad Ebrahimi

Инцидент произошёл в районе фермы Шебаа. Об этом агентству сообщил ливанский источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между армией обороны Израиля и «Хезболлой» продолжается вооружённое столкновение на границе.

Ранее проиранская группировка «Хезболла» заявила, что отомстит израильским военным за гибель от израильского авиаудара своего военнослужащего в Сирии.

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