Москва, , 17:08 — REGNUM МИД России оперативно отреагировал на демонстративное вывешивание в окнах посольств ряда стран радужных флагов ЛГБТ-сообщества и заявления глав дипмиссий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля, об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron

«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — сообщил Пискарёв.

Он заверил также, что комиссия продолжает свою работу и намерена обратить особое внимание на попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны в ходе подготовки к предстоящим 13 сентября региональным выборам.

МИД России изучил обращение вице-спикер Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») в связи с заявлениями представителей дипмиссий Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США, а также в связи с появлением флагов ЛГБТ-сообщества на зданиях посольств США и Великобритании, сообщил ранее представитель МИД Илья Тимохов.

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