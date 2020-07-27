Эль-Кувейт, , 17:03 — REGNUM Если у Тегерана появится легальное право покупать оружие, пострадают Сирия, Ирак, Йемен и Ливан, сообщил 27 июля спецпредставитель Соединённых Штатов по Ирану Брайан Хук, передаёт Al Hadath.

Хук заявил, что Вашингтон намерен продолжать настаивать на продлении запрета на продажу Ирану оружия (продление оружейного эмбарго), поскольку вооружение Тегерана дестабилизирует ситуацию в вышеуказанных странах.

Хук «Иран стремится взять под контроль Ирак, а это недопустимо».

Напомним, запрет на продажу в Иран оружия завершится в октябре этого года в рамках так называемой ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий.

Что касается Ирака, на его территории находятся американские военные базы — якобы для войны с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ряде случаев из-за агрессии США против Ирана потери нёс Ирак.

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