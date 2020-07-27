Вашингтон, , 16:59 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила информацию о том, что советник главы государства по национальной безопасности Роберт О’Брайен заразился коронавирусом.

Роберт O'Брайен и Майкл Помпео U.S. Department of State

По предварительным данным, О’Брайен мог заразиться коронавирусом на семейном мероприятии. Он работает из дома, где находится в изоляции.

Стоит отметить, что О’Брайен активно контактировал с Трампом, но, когда это было в последний раз, не уточняется.

Напомним, что ситуация с коронавирусом в США складывается крайне непросто. Власти так и не смогли взять эпидемию под контроль — за минувшие сутки в стране от COVID-19 умерли более 500 человек, суточный прирост выявленных случаев заражения идет на десятки тысяч (+58 631 случай за минувшие сутки).

Пандемия коронавируса радикальным образом меняет расклад внутриполитических сил в США — если до пандемии рейтинг Трампа был достаточно высоким и мало кто сомневался, что он выиграет выборы в ноябре 2020 года, то сейчас, когда все видят, что администрация Трампа не справилась с пандемией, рейтинг президента падает, а рейтинг его основного соперника — демократа Джо Байдена, который вообще ничего не сделал для борьбы с коронавирусом, так как не занимает никаких должностей, напротив, растет.