Душанбе, , 16:49 — REGNUM Власти Таджикистана не рассматривают вопрос о возвращении российских пограничников для охраны границы республики с Афганистаном. Соответствующее заявление выпустило сегодня, 27 июля, министерство иностранных дел Таджикистана.

Напомним, что после развала Советского Союза пограничные войска остались в Таджикистане. В течение 1991—1992 годов Оперативная пограничная группа охраняла границу с Афганистаном, можно смело сказать, «на одном энтузиазме». В Таджикистане проблемы, связанные с вооружённым гражданским противостоянием, не позволяли обеспечить надежную охрану южных границ СНГ.

Когда в Таджикистане началась гражданская война, советские пограничники направили обращение к президенту России Борису Ельцину о принятии пограничных отрядов таджикско-афганской границы под юрисдикцию России. В августе пограничники получили российский статус. 19 октября 1992 года приказом министра безопасности РФ Баранникова В. П. на базе Оперативно-войскового отдела КСАПО была создана Краснознаменная Пограничная группа Российской Федерации в Республике Таджикистан.

В 1993 году российские пограничники отражали постоянные атаки боевиков с территории Афганистана.

Российские пограничники охраняли границу Таджикистана до 2005 года. Ограниченный контингент оставался в статусе иностранных советников до 2016 года.