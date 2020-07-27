Бейрут, , 16:45 — REGNUM «Хезболла» провела военную операцию в приграничном с Израилем районе, сообщает 27 июля haaretz.com.

По данным ливанских источников, это произошло в ответ на гибель бойца «Хезболлы», который был убит на прошлой неделе в ходе авиаудара ВВС Израиля по территории Сирии.

Отмечается также, что представитель армии обороны Израиля подтвердил сегодняшний (27 июля) инцидент в районе Хар-Дов, который произошёл в ответ на угрозу «Хезболлы» отомстить за гибель одного из своих бойцов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские военные заявили, что на границе с Ливаном произошёл «инцидент», не разъяснив детали. Позже ливанские источники уточнили, что израильтяне обстреляли населённый пункт в Ливане и что войска ВС Израиля остаются на границе.

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