Бейрут, , 16:31 — REGNUM Об обстреле населённого пункта Кафершуба (Ливан) израильскими военными сообщает 27 июля «Аль-Маядин».

По данным ливанцев, израильская армия открыла огонь по фермам Шебаа. Военные, как отмечается, не отводят технику от границы.

Как сообщало ИА REGNUM, израильские военные ранее предупредили, что на границе с Ливаном произошёл инцидент, который может представлять угрозу для жителей Израиля.

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