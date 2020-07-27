Лондон, , 16:22 — REGNUM Судебные слушания об экстрадиции Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в США начнутся 7 сентября в очном формате, сообщила 27 июля журналистам Ванесса Барайтсер, судья Вестминстерского магистратского суда (Лондон).

Джулиан Ассанж Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам судьи, слушания будут длиться три недели. Это решение принято во время заседания суда сегодня, 27 июля, которое прошло в присутствии Ассанжа.

Читайте также: Москва назвала удерживание Ассанжа в тюрьме неприемлемым

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш. Ему предъявляют обвинения по 18 пунктам. Журналист, выдачи которого требует Вашингтон, три месяца не появлялся на судебных заседаниях из-за плохого самочувствия.

Здоровье Ассанжа было подорвано во время его длительного пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда эквадорские власти выдали его Лондону, он оказался в тюрьме, где его состояние заметно ухудшилось.

Читайте ранее в этом сюжете: В отношении Ассанжа в США вынесли новое обвинительное заключение