Москва, , 16:20 — REGNUM Депутат Госдумы Юрий Швыдкин («Единая Россия») просит Генпрокуратуру дать правовую оценку высказыванию экс-главы МИД Украины Павла Климкина о предложении превратить Крым в проблему для России.

Павел Климкин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я направил депутатский запрос Генеральному прокурору РФ с предложением дать правовую оценку данному высказыванию и в случае нарушения действующего законодательства Российской Федерации, принять меры прокурорского реагирования в отношении гражданина Климкина П.А.» — сообщил Швыдкин в Facebook.

Он возмущен позицией Климкина, который 24 июля на своей странице в соцсети опубликовал высказывание: «У нас не так много времени, надо превратить Крым в проблему для России — внутреннюю и внешнюю».

Запрос направлен на имя главы Генпрокуратуры Игоря Краснова.

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