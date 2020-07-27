Москва, , 16:11 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил продлить выплату повышенных пособий по безработице до конца 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

«Предлагаю правительству продлить действие повышенного пособия до 31 декабря, а при рассмотрении федерального бюджета на будущий год мы вернемся к вопросу о сроках его действия в дальнейшем», — заявил Миронов.

По его мнению, официальные данные Росстата по безработице не отражают реальную ситуацию с падением занятости в стране.

Как следует из опубликованных накануне данных Росстата по итогам второго квартала 2020 года, уровень безработицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем вырос на 30%. Всего за год безработных в стране стало примерно на 1 млн больше — до 4,5 млн человек.

«С начала коронавируса число обращений в ЦЗПГ по вопросам, связанным с потерей работы, оформлению пособий выросло в разы. Для нас очевидно, что за текущий год уровень безработицы среди россиян вырос по крайней мере вдвое», — отметил парламентарий.