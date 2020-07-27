Иерусалим, , 16:09 — REGNUM Израильская армия призвала сограждан оставаться дома в связи с инцидентом, который произошёл на границе с Ливаном, сообщается 27 июля в пресс-службе ВС Израиля.

Уточняется, что инцидент, суть которого пока не ясна, произошёл в районе горы Дов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 26 июля, израильский беспилотник разбился на юге Ливана.

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