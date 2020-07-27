Париж, , 15:50 — REGNUM Правительство Франции рекомендует компаниям «создать десятинедельный профилактический запас защитных масок», сообщает Le Figaro.

Медицинские маски Дарья Драй © ИА REGNUM

«В случае возобновления эпидемии потребности могут вырасти и достичь нескольких миллионов масок в неделю», — говорится в совместном заявлении министра здравоохранения Оливье Верана и министра труда Элизабет Борн.

Правительство Франции рекомендует оценивать запасы масок с учетом ситуаций, в которых нельзя гарантировать соблюдение физического расстояния между людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экологии Франции Барбара Помпили раскритиковала использование наружного отопления, которое представляет собой «экологическое отклонение».

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