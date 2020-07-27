Тбилиси, , 15:45 — REGNUM В Грузии создано и представлено «новое» оппозиционное объединение, которое будет называться «Стратегия Агмашенебели» («агмашенебели» — на грузинском «строитель», Давид Агмашенебели (Строитель) был царем Грузии, с именем которого связано объединение и возрождение страны). Заявление о создании коалиции 27 июля сделали лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе и учредитель и руководитель партии «Закон и право» Тамар Чарквиани.

Они покинули коалицию «Сила в единстве», сплотившуюся вокруг «Национального движения» и «Европейской Грузии» в процессе «борьбы за реформирование избирательной системы», и заявили, что за места в парламенте на предстоящих в конце октября выборах будут бороться самостоятельно.

Этому заявлению предшествовали просачивавшиеся из штаб-квартиры объединения «Сила в единстве» информации о разногласиях между членами этой пестрой по составу коалиции в связи с представлением единых кандидатов и единого оппозиционного пропорционального списка к парламентским выборам 2020 года.

Согласно этим информациям, тот же Георгий Вашадзе претендовал как минимум на 10 «пропорциональных» мест для членов своей партии. Свои претензии имела и Тамар Чарквиани.

Как заявил на презентации Георгий Вашадзе, на данном этапе их коалиция «Стратегия Агмашенебели» состоит из трех субъектов, и помимо партий «Новая Грузия» и «Закон и право» в нее входит группа экспертов, которые помогли партии Вашадзе в разработке усиленно рекламируемого им плана развития страны.

В символике нового объединения использованы белые и красные тона и кресты, которые в свое время избрало для своего флага «Единое национальное движение», а после прихода к власти в 2003 году сделало партийный флаг государственным флагом Грузии.

«Белый цвет — это символ чистоты, святости и порядочности, красный — символ борьбы, кресты — это исторический символ Грузии и вообще символ христианского общества. Стратегия состоит в том, что Грузии сегодня нужно строительство, и это та самая идея, которая победит партию разбитых мечтаний», — заявил на презентации Георгий Вашадзе.

Какие-либо разногласия с объединением «Сила в единстве» Вашадзе и Чарквиани опровергают и заявляют, что в противном случае их не выдвинули бы едиными оппозиционными кандидатами по мажоритарным округам в Тбилиси. Георгий Вашадзе будет бороться за место в парламенте в Исанском районе Тбилиси, а Чарквиани ожидает, что ее представят единым оппозиционным кандидатом в Сабурталинском избирательном округе.

Мы недаром закавычили слово «новое», так как учредители и члены этого объединения — вовсе не новые в грузинской политике лица, проявившие свои «возможности и способности» в период правления «Единого национального движения», а при правлении «Грузинской мечты» зарекомендовавшие себя как радикальная оппозиция.