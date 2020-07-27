Москва, , 15:22 — REGNUM Новый российский посол в Королевстве Камбоджа Анатолий Боровик прибыл в столицу страны Пномпень. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Камбодже в соцсети Facebook.

Чрезвычайного и полномочного посла России в аэропорту Пномпеня встретили представители министерства иностранных дел и международного сотрудничества королевства и сотрудники посольства.

Президент России Владимир Путин назначил Боровика послом в Камбодже 4 мая 2020 года. Ранее этот пост занимал Дмитрий Цветков.