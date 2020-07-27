Париж, , 15:22 — REGNUM Министр экологии Франции Барбара Помпили раскритиковала использование наружного отопления, которое представляет собой «экологическое отклонение», передает BFM TV.

Министр экологии заявила, что правительство «запретит наружное отопление в общественных местах и на террасах». Министр раскритиковала эту практику, которая, по ее словам, «приводит к совершенно неоправданному перерасходу энергии».

«Мы не можем охлаждать улицу целое лето, когда температура воздуха составляет 30 °C, и мы не можем нагревать террасы на полную мощность в середине зимы для простого удовольствия выпить кофе на террасе в жаркое время», — отметила Барбара Помпили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что 30 млрд евро должны быть выделены на экологический переход в рамках плана восстановления, который в целом обеспечит декарбонизацию экономики, в частности, приведет к снижению выбросов СО2 на единицу ВВП.

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