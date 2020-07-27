Киев, , 15:16 — REGNUM Цель Павла Климкина — не «сделать из Крыма проблему для России», его цель — дальнейшее обострение российско-украинских отношений в целом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 27 июля, комментируя высказывания экс-главы МИД Украины.

Как сообщалось ранее, Климкин выступил с предложением «превратить Крым в проблему для России — внутреннюю и внешнюю».

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«Проблема Крыма — это и так без всякого Климкина серьёзная проблема современной международной жизни. Создала эту проблему сама Украина. Вернее, те деятели, которые в 2014 году, устроив государственный переворот, пришли там к власти. Свою роль в создании этой проблемы сыграли также США, Германия и Франция.

Отдать в 2014 году Крым на растерзание украинским шовинистам было невозможно. Никто этого не сделает и в будущем. В конце концов, право народов на самоопределение должно уважаться. И Россия такого уважения добьётся.

Цель Климкина не «сделать из Крыма проблему для России» — его цель — дальнейшее обострение российско-украинских отношений в принципе. Такие люди, как он, ещё долго будут отравлять атмосферу наших связей. На это есть заказ и внутри Украины, и, главное, на Западе.