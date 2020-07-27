Киев,
27 июля 2020, 15:16 — REGNUM Цель
Павла
Климкина
— не «сделать из Крыма проблему для России», его цель — дальнейшее обострение российско-украинских отношений в
целом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 27 июля, комментируя высказывания экс-главы МИД Украины.
Как сообщалось ранее, Климкин выступил с предложением «превратить Крым в проблему для России — внутреннюю и внешнюю».
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«Проблема Крыма — это и так без всякого Климкина серьёзная проблема современной международной жизни. Создала эту проблему сама Украина. Вернее, те деятели, которые в 2014 году, устроив государственный переворот, пришли там к власти. Свою роль в создании этой проблемы сыграли также США, Германия и Франция.
Отдать в 2014 году Крым на растерзание украинским шовинистам было невозможно. Никто этого не сделает и в будущем. В конце концов, право народов на самоопределение должно уважаться. И Россия такого уважения добьётся.
Цель Климкина не «сделать из Крыма проблему для России» — его цель — дальнейшее обострение российско-украинских отношений в принципе. Такие люди, как он, ещё долго будут отравлять атмосферу наших связей. На это есть заказ и внутри Украины, и, главное, на Западе.
Уверен, однако, что в украинском руководстве всё же возьмёт верх понимание того очевидного факта, что вражда с Россией не в интересах самой Украины, что подавляющему большинству граждан Украины она не нужна. Под этим углом зрения, способствуя усилению такого понимания, мы и должны строить отношения с соседней страной», — отметил Михаил Демурин.