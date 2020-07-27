Москва, , 15:13 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России продолжит мониторинг информации, публикуемой в зарубежных СМИ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«По ряду медиаресурсов — таких, как «Медуза», «МБХ-медиа», «Русская служба BBC» — у комиссии остаются вопросы, мониторинг информации, публикуемой в зарубежных изданиях, будет продолжен», — сказал он.

Также комиссия настаивает на неукоснительном соблюдении СМИ-иноагентами требований об обязательной маркировке их продукции.

«Наши граждане имеют право знать, что распространяемая на российскую аудиторию информация, будь то тексты, или аудиовизуальная продукция, выпускается СМИ, выполняющим в нашей стране функции иностранного агента, и финансируется из-за рубежа. Это не противоречит международной практике, не ущемляет свободу слова, лишь делает работу подобных СМИ более прозрачной», — заявил Пискарёв.