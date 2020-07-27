Москва, 27 июля 2020, 15:07 — REGNUM Если Италия не добьется от Европейского центрального банка уступок, то либо ее экономика обрушится, либо Италии придется выйти из ЕС, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что итоги переговоров по кризисному бюджету ЕС удовлетворили Италию, она получит 209 млрд евро на восстановление своей экономики.
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