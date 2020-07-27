Москва, , 15:07 — REGNUM Если Италия не добьется от Европейского центрального банка уступок, то либо ее экономика обрушится, либо Италии придется выйти из ЕС, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Если говорить о кандидатах на выход из ЕС, то это в первую очередь страны, наиболее экономически пострадавшие: Греция и Испания, — сказал Кагарлицкий. — Есть страны бузотеры — Польша и Венгрия. И есть Италия, которую сейчас ЕЦБ может уничтожить, если итальянцы ничего не сделают. Итальянцы уже начали торг. После катастрофы с коронавирусом Италии нужно получить или совершенно особый статус в еврозоне по отношению к ЕЦБ, либо выходить. Иначе экономика обрушится. Пока они ведут торг и уже добились кое-каких уступок. Впрочем, совершенно недостаточных».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что итоги переговоров по кризисному бюджету ЕС удовлетворили Италию, она получит 209 млрд евро на восстановление своей экономики.

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