Тбилиси, , 15:12 — REGNUM Выход из объединенной оппозиции Грузии двух партий связан с тем, что там не могут договориться о разделе власти. Так, 27 июля прокомментировал создание нового оппозиционного альянса первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"У них абсолютно разнятся мнения относительно того, кому в какой дозе полагаются бразды правления в этой власти», — объяснил Вольский журналистам раскол в оппозиции.

Он добавил, что борьба большинства оппозиционных сил с правящей партией «Грузинская мечта» якобы превратилась в борьбу с государством, что в первую очередь вредит самим представителями оппозиции.

Напомним, ранее лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе заявил о выходе из оппозиционного блока «Сила в единстве» и создании собственного альянса с партией «Закон и право». Выборы в парламент Грузии должны пройти 31 октября.

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