Павлодар, Казахстан, , 15:01 — REGNUM Аким (глава) Павлодарской области Казахстана Абылкаир Скаков представил активу Павлодара нового мэра Ержана Имансляма, сообщили 27 июля в пресс-службе администрации региона.

Иманслямов сменила на этом посту Кайрата Нукенова, который стал градоначальником в июле 2019 года. До своего назначения новый мэр возглавлял управление машиностроения министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Ержан Иманислям родился в 1972 году в Павлодарской области. Ранее он уже работал в администрации города. С 2011 по 2013 год возглавлял аппарат главы Павлодара. С 2013 по 2014 году занимал должность заместителя главы Павлодара.