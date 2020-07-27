Париж, , 14:58 — REGNUM Через год после многочисленных пожаров в лесах Амазонии президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал принятие устава альянса по сохранению тропических лесов, передает BFM TV.

«После призыва стран G7 в Биаррице спасти леса Амазонки мы были мобилизованы для защиты нашей планеты», — заявил президент Франции, отмечая, что «наш дом все еще горит».

В МИД Франции отметили, что почти год спустя Франция, ее партнеры, страны Амазонки, бассейна реки Конго и Юго-Восточной Азии, а также европейские страны-доноры согласились с текстом хартии о создании альянса по сохранению тропических лесов.

Миссия альянса будет заключаться в том, чтобы служить платформой между странами для того, чтобы обмениваться передовым опытом и получать согласованное видение проблем.

Напомним, в начале июня, в исследовании, опубликованном Global Forest Watch, платформой для мониторинга состояния мировых лесов, заявили, что «потеря первичных тропических лесов в 2019 году была на 2,8% выше, чем в прошлом году».