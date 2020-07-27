Киев, , 14:56 — REGNUM В рамках действующего с 27 июля в Донбассе режима прекращения огня в Вооруженных силах Украины «никто оружие ни у кого не забирал».

Об этом сказал на брифинге 27 июля командующий объединенных сил Владимир Кравченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, украинские военные, как и ранее, «выполняют задачи на передней линии и в других местах со своим штатным вооружением».

«Все военные подразделения будут размещаться там, где они и дислоцировались ранее», — уточнил представитель Киева.

Также он заявил, что в случае нарушения противником режима «тишины» и создания угрозы жизни, ответ Вооруженных сил Украины будет «мгновенным и решительным».

«Никто не может запретить военнослужащим защищать себя и побратимов в случае явной вооруженной агрессии. Это гарантировано международным гуманитарным правом», — добавил Кравченко.

ИА REGNUM напоминает, что с полуночи 27 июля в Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором стороны договорились на заседании контактной группы 22 июля.