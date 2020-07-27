Минск, , 14:55 — REGNUM Центризбирком Белоруссии сформировал списки избирателей: в августовском голосовании на президентских выборах смогут отдать свой голос 6,844 932 человека. Из них 5,319 тыс смогут это сделать за рубежом. Об этом говорится в опубликованных материалах госоргана.

Плакат на тему президентских выборов в Белоруссии в одном из торговых центров Минска © ИА REGNUM

Наблюдать за выборами могут 42,852 тыс национальных наблюдателей, из которых более ¾ представляют пропрезидентские организации.

Зарегистрировано также 68 иностранных наблюдателей, из которых 34 представляют Исполком СНГ и столько же — Межпарламентскую ассамблею этого же интеграционного объединения постсоветских республик.

БДИПЧ ОБСЕ не получила от МИД Белоруссии своевременного приглашения и не направит свою миссию наблюдать за президентскими выборами — впервые за всю историю отношений официального Минска с этой международной организацией.

Ранее глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что в основной день голосования 9 августа инфоцентр будет создан только для государственных СМИ. Белорусским негосударственным и зарубежным СМИ в таком сервисе оказано под предлогом «эпидемиологической обстановки».

В президентской кампании участвуют пять зарегистрированных кандидатов. Среди них — Александр Лукашенко, бессменно правящий Белоруссией 26 лет. Его основным соперником считается Светлана Тихановская — жена находящегося за решёткой популярного блогера, сплотившая вокруг себя команды двух незарегистрированных кандидатов — Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Оглашение итогов президентской кампании ожидается 10 августа.

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