Москва, , 14:45 — REGNUM В Госдуме в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности возвращения России к формату G8 увидели ухудшающиеся отношения Берлина и Вашингтона, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

«Позиция главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности возвращения России к формату G8 больше, на мой взгляд, продиктована ухудшающимися отношениями Берлина с Вашингтоном. Это заявление не сколько против Москвы, сколько, скорее, против Трампа и всех его предложений. Ангела Мергель вообще отказывалась под формальным предлогом принимать участие в саммите G7, который должен пройти в США», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

При этом парламентарий напомнил, что возвращение России к формату G8 не является самоцелью, тем более на условиях шантажа по крымскому вопросу. Гораздо более эффективно проводится межгосударственное взаимодействие в рамках G20, отметил глава комитета, «неформальный клуб «большой семерки» все более устаревает».

Кроме того, рассуждает Слуцкий, германские партнеры признают, что без России невозможно разрешить самые ключевые вопросы международной повестки.

«Поэтому нам важен сам диалог, его продолжение, а не форматы и формы», — заключил он.

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что членство России в G7 невозможно без разрешения конфликта на Украине.

О возможном возобновлении формата «Большой восьмерки» говорил в августе президент США Дональд Трамп. Тогда он заявил, что намерен пригласить Владимира Путина на саммит G7, который в 2020 году пройдет в США.

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