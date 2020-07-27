Нью-Дели, , 14:49 — REGNUM Первые пять истребителей французского производства Rafale получены военно-воздушными силами (ВВС) Индии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба индийских ВВС на своей странице в соцсети Twitter.

«Первые пять Rafale ВВС Индии взлетели сегодня утром с авиабазы Дассо в Мериньяке, Франция», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данное число входит три одноместных и два двухместных истребителя и уточняется, что перелет в Индию, осуществляемый пилотами индийских ВВС, будет проведен в два этапа.

Кроме этого, сообщается, что в ходе первого полета истребители будут заправлены в воздухе с помощью французского самолета-заправщика и что, скорее всего, они прибудут на авиабазу индийских ВВС Амбала 29 июля.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, Индия заключила с Францией соглашение на покупку 36 истребителей Dassault Rafale в 2016 году на общую сумму в $7,8 млрд. В рамках сделки индийские ВВС должны поучить 28 одноместных и еще восемь двухместных самолетов указанной марки.

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