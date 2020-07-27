Москва, , 14:36 — REGNUM Правительство РФ поддержало законопроект, которым предлагается обязать коллекторов общаться только с должником и не беспокоить его близких, родственников или соседей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

«Предлагаем защитить права и интересы граждан, оградив от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами. Это можно назвать «презумпцией несогласия» третьих лиц. Согласно законопроекту, коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия. Более того, третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его», — отметила Яровая.

Действующее же законодательство содержит, на ее взгляд, дискриминационное положение, согласно которому допускается взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, иными родственниками, его соседями либо другими третьими лицами с согласия самого должника и без получения предварительного согласия указанных лиц.

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