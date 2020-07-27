Киев, , 14:42 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко вместе с членами семьи вылетел из Киевского аэропорта «Жуляны» в турецкий Бодрум. Об этом сообщило 27 июля издание Strana.ua со ссылкой на собственные источники.

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты издания отметили, что политик находится на борту самолёта Learjet 60, бортовой номер T7-ISH. Стоимость перелёта в один конец без питания стоит 15 тыс. евро.

Порошенко прибудет в Турцию около 16.00 мск, добавили журналисты.

Напомним, в 19:00 мск в Киеве у офиса президента Украины должен состояться митинг, организованный партией Порошенко «Европейская солидарность». Участники акции будут протестовать против перемирия в Донбассе.

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