Милан, Италия, , 14:33 — REGNUM Глава движения Italexit сенатор Джанлуиджи Парагоне ради достижения цели по выводу Италии из ЕС готов объединяться с любыми политическими силами в стране, об этом он заявил журналистам в понедельник, 27 июля.

Евросоюз и его проблемы moritz320

Отвечая на вопрос о том, возможно ли сотрудничество с лидером крупнейшей оппозиционной партии — «Лиги» Маттео Сальвини, Парагоне сказал, что он готов к сотрудничеству «хоть с Мэрилином Мэнсоном».

Об основании нового движения Парагоне объявил в июне 2020 года. Ни одна из ведущих партий Италии не заявляет прямо о поддержке идеи вывода Италии из ЕС. При этом весной 2020 года из-за споров с евробюрократами и лидерами стран-членов ЕС о получении помощи для борьбы с последствиями эпидемии лидеры оппозиционных правых партий сделали несколько резких антибрюссельских заявлений. По данным социологов, идею выхода из Евросоюза поддерживают около 40−45% граждан страны, за последние месяцы этот показатель вырос в полтора раза.

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