Джакарта, , 14:29 — REGNUM Тесты на коронавирус, которые сдали президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны, показали отрицательный результат, сообщает Kompas.

Президент напомнил общественности о необходимости соблюдения санитарного протокола, разработанного правительством. По словам президента, дисциплина помогла правительству справиться с COVID-19.

«Я неоднократно приглашал людей занимаясь физическими упражнениями, употреблять здоровую пищу, не забывайте надевать защитные маски, мыть руки, держаться на расстоянии», — заявил президент Индонезии.

Напомним, ранее президент Индонезии встретился с заместителем мэра города Соло Ахмадом Пурномо в президентском дворце в Джакарте. Позже у заместителя мэра обнаружили положительный результат на коронавирус. Услышав эту новость, глава государства и первая леди страны немедленно провели медицинское обследование.

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