Палермо, Италия, , 14:19 — REGNUM Власти Италии не в силах решить проблему нелегальной миграции и при этом относятся к собственным регионам, «как к колониям», заявил в понедельник, 27 июля, губернатор Сицилии Нелло Музумечи.

Как сообщалось ранее, в ночь с воскресенье на понедельник из расположенного на Сицилии центра по приему нелегальных мигрантов сбежали 184 человека. К утру полиции удалось найти и вернуть 125 человек. Ситуация осложняется тем, что мигранты находились на карантине, а их побег может стать причиной новой вспышки эпидемии.

Местные власти настаивают на закрытии центров по приему мигрантов, нынешняя ситуация, когда в Риме только обещают решать вопросы о дальнейшем пребывании мигрантов в стране, но в действительности ничего не делают, недопустима, отметил Музумечи.

После выхода из состава правящей коалиции «Лиги» Маттео Сальвини в сентябре 2019 года порты Италии были вновь открыты для перевозчиков нелегальных мигрантов. Итальянские оппозиционеры полагают, что этого потребовали от новых властей Италии евробюрократы — в обмен на свою поддержку.