Киев, , 14:22 — REGNUM Две трети жителей Украины получают экстренную помощь не вовремя, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 27 июля во время брифинга.

Слова главы минздрава Украины прокомментировала его заместитель Ирина Садовьяк:

«Из общего количества случаев, а это 6,8 млн вызовов — 4,7 млн из них являются несвоевременными. Это очень плохие показатели», — рассказала она.

Таким образом, скорая помощь опаздывает в 70% случаев, отметила чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 2020 года Степанов заявил, что на Украине вообще отсутствует медицинская система. Вместо неё на Украине существуют отдельные «очаги оказания медицинской помощи».

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