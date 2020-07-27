Москва, , 14:13 — REGNUM Общение президента России Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова происходит регулярно. Об этом сообщил 27 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков ответил на замечание журналистов о том, что 26 июля, когда Путин принимал в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад, отдельной встречи с Бегловым у него не было. Они не встречались под камеры, однако Путин практически ежедневно общается с главой Петербурга, добавил представитель Кремля.

В такой ситуации не столь важно, произошла ли встреча под камеру или нет, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля Путин обошел на катере и поприветствовал экипажи кораблей, участвующих в параде, в акватории Невы.

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