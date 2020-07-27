Киев, 27 июля 2020, 14:05 — REGNUM На Украине на 32 тыс. учителей больше, чем нужно. Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев 26 августа в интервью изданию «Главком».
Он добавил, что в данный момент на Украине существует 502,3 тыс. ставок для работников учреждений среднего образования.
Он также отметил, что за время украинской независимости количество учеников в школах сократилось вдвое, а число учителей практически не изменилось.
Заместитель министра финансов Украины подчеркнул, что сокращение количества учителей позволит бюджету сэкономить 5,6 млрд гривен или более $200 млн.
Напомним, ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в бедных семьях появляются «некачественные дети», а позже назвала волну возмущения «грязной информационной кампанией».
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