Киев, , 14:05 — REGNUM На Украине на 32 тыс. учителей больше, чем нужно. Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев 26 августа в интервью изданию «Главком».

Он добавил, что в данный момент на Украине существует 502,3 тыс. ставок для работников учреждений среднего образования.

«Это больше расчётного количества ставок на 36,2 тыс. единиц. То есть у нас учителей на 32 тыс. больше, чем нужно», — заявил Ермоличев.

Он также отметил, что за время украинской независимости количество учеников в школах сократилось вдвое, а число учителей практически не изменилось.

Заместитель министра финансов Украины подчеркнул, что сокращение количества учителей позволит бюджету сэкономить 5,6 млрд гривен или более $200 млн.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в бедных семьях появляются «некачественные дети», а позже назвала волну возмущения «грязной информационной кампанией».

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