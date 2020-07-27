Милан, Италия, , 14:03 — REGNUM Прокуратура Милана проверяет информацию о возможном мошенничестве в организации госзакупок на тендерах по покупке медицинских халатов. Предположительным виновником является губернатор провинции Ломбардия Аттилио Фонтана.

В понедельник, 27 июля, Фонтана ответил на вопросы своих коллег по региональному совету. Он отрицает обвинения и призывает и прокуратуру, и местных депутатов перестать «использовать» тему эпидемии для достижения своих политических целей.

Ломбардия была эпицентром эпидемии коронавируса в Италии. В марте-апреле 2020 года уровень смертности в регионе в сравнении с аналогичными периодами предыдущих лет вырос вдвое.

Фонтана является членом ныне оппозиционной партии «Лига» Маттео Сальвини, в подозрениях в адрес губернатора в партии видят политический след и стремление избавиться от популярного среди жителей региона конкурента.