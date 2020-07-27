Джакарта, 27 июля 2020, 14:01 — REGNUM В Индонезии рассказали о политике правительства, направленной на открытие школ за пределами «зеленой зоны», где все ещё высокий уровень распространения коронавируса, сообщает Kompas.
Власти Индонезии считают, что открытие школ — это простой способ, но проигрышный, потому что это будет способствовать распространению COVID-19.
Между тем, председатель целевой группы по борьбе с COVID — 19 Дони Монардо заявил, что правительство даст разрешение на проведение занятий в школах за пределами «зеленой зоны».
«Министерство образования и культуры предприняло шаги. И вскоре, вероятно, будет объявлено, что другим регионам, кроме «зеленой зоны», также будет предоставлена возможность проводить очные учебные мероприятия», — заявил Дони Монардо на пресс-конференции после встречи с президентом страны Джоко Видодо 27 июля 2020 года.
Ожидается, что число учеников на занятиях в школах будет ограничено, а продолжительность обучения в классе сократится.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии подтвердили, что число случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны превысило сто тысяч.
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