Джакарта, , 14:01 — REGNUM В Индонезии рассказали о политике правительства, направленной на открытие школ за пределами «зеленой зоны», где все ещё высокий уровень распространения коронавируса, сообщает Kompas.

Власти Индонезии считают, что открытие школ — это простой способ, но проигрышный, потому что это будет способствовать распространению COVID-19.

Между тем, председатель целевой группы по борьбе с COVID — 19 Дони Монардо заявил, что правительство даст разрешение на проведение занятий в школах за пределами «зеленой зоны».

«Министерство образования и культуры предприняло шаги. И вскоре, вероятно, будет объявлено, что другим регионам, кроме «зеленой зоны», также будет предоставлена возможность проводить очные учебные мероприятия», — заявил Дони Монардо на пресс-конференции после встречи с президентом страны Джоко Видодо 27 июля 2020 года.

Ожидается, что число учеников на занятиях в школах будет ограничено, а продолжительность обучения в классе сократится.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии подтвердили, что число случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны превысило сто тысяч.

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