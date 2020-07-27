Тбилиси, , 14:02 — REGNUM Лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе объявил о создании нового политического оппозиционного альянса — «Строитель стратегии». Об этом 27 июля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Вашадзе на брифинге рассказал, что альянс создан в результате союза «Новой Грузии» и партии «Закон и право». Он также подчеркнул, что к ним могут присоединиться другие желающие. Более подробную информацию Вашадзе пообещал рассказать 30 июля.

В ходе выступления он также выступил с критикой в адрес правящей партии «Грузинская мечта», которая управляет страной с 2012 года.

«Я хочу задать вопрос каждому гражданину Грузии, живем ли мы лучше, чем восемь лет назад? Выполнила ли партия несбывшихся надежд какое-либо из обещаний?», — сказал лидер «Новой Грузии». По его словам, за этот период население в стране стало якобы только беднее.

Напомним, ранее «Новая Грузия» входила в другой альянс «Сила в единстве», образованный самой крупной оппозиционной партией в стране «Единое национальное движение».

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