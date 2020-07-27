Ростов-на-Дону, , 13:55 — REGNUM Исполняющим обязанности прокурора Ростовской области назначен Андрей Сысоенков. Соответствующая информация размещена на сайте надзорного ведомства, передаёт ИА REGNUM.

Известно, что Андрей Сысоенков в 1997 году окончил юридический факультет Кемеровского государственного университета. С 2000 года в Кузбассе и началась его трудовая деятельность в органах прокуратуры. С апреля 2009 году Сысоенков занимал должность прокурора Норильска Красноярского края. В 2012 году он был назначен первым заместителем прокурора Ростовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года стало известно о досрочной отставке прокурора Ростовской области Юрия Баранова, возглавляющего надзорное ведомство с 2012 года. Эта информация официально подтверждена не была.

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