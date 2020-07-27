Баку, , 14:00 — REGNUM Совместные учения вооруженных сил (ВС) Азербайджана и Турции будут проведены на азербайджанской территории в период с 29 июля по 10 августа текущего года. Об этом 27 июля сообщает минобороны Азербайджана.

«В соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, согласно годовому плану, в нашей стране пройдут азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил обеих стран», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данных учениях примут участие личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства ПВО ВС Азербайджана и Турции.

Кроме этого, уточняется, что учения сухопутных войск состоятся в период с 1 по 5 августа в Баку и Нахичевани, а учения ВВС — в период с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 27 июля стало известно, что в Грузии еще раз опровергли сообщения ряда СМИ о том, что Россия осуществляет поставки вооружения Армении по грузинской территории.

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