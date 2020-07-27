Москва, , 13:53 — REGNUM Заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса, выступившего против возвращения России в состав «Большой семерки» является формальным и не несет ничего конструктивного. Об этом заявил председатель временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Они говорят постоянно стандартные фразы, штампы, которые, на мой взгляд, конструктива не несут», — написал Пушков в своем Twitter.

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Сенатор добавил, что Россия «не просится в «Большую семерку» и не стремится к возвращению формата «Большой восьмерки».

«G7 больше проигрывает от отсутствия России, чем Россия — от неучастия в G7», — уточнил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не видит возможности восстановления Группы восьми (G8) с участием России в связи со сложившейся ситуацией на востоке Украины, а также с воссоединением Крыма с РФ.

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