Донецк, , 13:49 — REGNUM Заявление украинской стороны о якобы нарушении режима прекращения огня — это провокация. Об этом говорится в заявлении представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Данное заявление является очередной информационной провокацией украинской стороны, нацеленной на дестабилизацию обстановки», — говорится в сообщении.

В ДНР считают, что целью таких провокаций со стороны Украины является оправдание своей агрессии. Отмечается, что с 00:10 по 00:45 27 июля наблюдательная группа СЦКК зафиксировала несколько подрывов взрывных устройств вблизи населенного пункта Водяное.

В ДНР не исключили, что подрыв был контролируемые и совершен для обвинения Донецка в нарушении перемирия.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что ополченцы ДНР нарушили режим прекращения огня.

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