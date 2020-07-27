Киев, , 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня. Об этом заявил 27 июля журналистам командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко.

Гражданская война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что число военнослужащих и представителей силовых структур сектора безопасности уменьшено не будет. Вооружение и техника останутся в подразделениях украинской армии готовыми к применению, если таковое понадобится.

«По отведению с линии разграничения — у нас все отведено», — сказал Кравченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее контактная группа согласовала дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе. Это в том числе полный запрет на стрельбу, размещение вооружения в населенных пунктах и рядом с ними, наступательные и диверсионные действия.

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